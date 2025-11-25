القضارف تؤمن على الخطة الاستراتيجية الخمسية للدولة 2026-2030

أمنت حكومة القضارف على ضرورة الاهتداء بالموجهات العامة للخطة الاستراتيجية الخمسية للدولة للفترة من 2026 حتى العام 2030 والمسماة بخطة الكرامة والعمل على ترجمتها لأرض الواقع في الخطط التشغيلية السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الاثنين بمكتب الوالي بين حكومة الولاية برئاسة امين عام الحكومة الاستاذ عبدالعظيم الحاج عبدالله الجاموس ممثلا للوالي والامين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد سعيد السماني وامين المجلس الولائي الدكتور رفعت عيسى.
كما استعرض الإجتماع مسودة الإطار العام للخطة الاستراتيجية الخمسية لولاية القضارف ابتداءا من العام المقبل عام الأساس للخطة.
واتفق المجتمعون على أهمية التأكد من استيعاب موازنة الولاية للعام الجديد لموجهات خطة الكرامة الاستراتيجية للدولة والتي تركز على دعم المجهود الحربي وإعمار ما دمرته الحرب والمساهمة في تخفيف آثارها بجانب الإهتمام بمعاش الناس والاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
