وفاة رائد جراحة زراعة القلب البشري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: توفي الجراح الرائد الذي قاد أول عملية زراعة قلب بشري في المملكة المتحدة، في منزله في أكسفورد يوم الأحد، عن عمر يناهز 93 عامًا.

أجرى السير تيرينس إنجليش العملية على كيث كاسل، عامل البناء البالغ من العمر 52 عامًا، في مستشفى في بابورث إيفرارد في كامبريدجشاير عام 1979.

وصرحت ماري، إحدى بنات السير تيرينس، في بيان صادر عن مستشفى رويال بابورث في كامبريدج، بأنها وإخوتها الثلاثة "فخورون للغاية بما قدمه والدهم".

جاءت عملية السيد كاسل بعد وقف مؤقت لمدة 10 سنوات لعمليات زراعة القلب في المملكة المتحدة بعد ثلاث عمليات فاشلة في أواخر الستينيات.

وُلد السير تيرينس في جنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩٣٢، وعمل في مستشفى رويال بابورث من عام ١٩٧٢ إلى عام ١٩٩٥. كان مقر المستشفى آنذاك في قرية بابورث إيفرارد، لكنه انتقل إلى موقعٍ جديدٍ في كامبريدج عام ٢٠١٩.

درس السير تيرينس هندسة التعدين في جامعة جوهانسبرغ قبل أن يُقرر دراسة الطب في مستشفى جايز بلندن. وأصبح مهتمًا بزراعة القلب بعد انتقاله إلى كامبريدج.

3 محاولات

وكانت ثلاث محاولاتٍ سابقةٍ لزراعة القلب في المملكة المتحدة قد فشلت في عامي ١٩٦٨ و١٩٦٩، حيث لم يبقَ على قيد الحياة سوى ٤٥ يومًا، ويومين، و١٠٧ أيامٍ على التوالي. ولم ينجُ أيٌّ منهم من المستشفى.

ونظرًا لعدم وجود أيِّ علاماتٍ تُشير إلى تحسُّنٍ يُذكر في معدلات البقاء على قيد الحياة، فُرض وقفٌ مؤقتٌ على عمليات زراعة القلب في المملكة المتحدة.

أمضى السير تيرينس وقتًا طويلًا في التنقل بين كاليفورنيا والجامعة للاطلاع على برنامج زراعة قلب يُحقق نتائج أفضل. ثم عاد بتلك المعرفة إلى كامبريدج.

وقال في مقابلة عام ٢٠١٩: "لقد رُفضت طلباتي من قِبل جهات زراعة مختلفة، وتعرضتُ لانتقادات لاذعة، لذا كنا نعلم أن هذه على الأرجح ستكون فرصتي الأخيرة. كنتُ في وضعٍ حرج للغاية."

أجرى أول عملية زراعة قلب له في مستشفى رويال بابورث في يناير ١٩٧٩، لكنها لم تُكلّل بالنجاح.

قال السير تيرينس: "تلقيتُ جرعة ثانية، وكنتُ سأقبلها". كان المتلقي كيث كاسل، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 52 عامًا من لندن. كان مدخنًا ويعاني من مرض الأوعية الدموية الطرفية وقرحة الاثني عشر.

وقال: "قد لا يكون من أفضل المرشحين، لكن ما أدهشني دائمًا في كيث هو قدرته على النجاة." تكللت العملية، التي أُجريت في أغسطس 1979، بالنجاح، وعاش السيد كاسل خمس سنوات بعد عملية الزرع.

وفي عام 1984، إلى جانب البروفيسور جون وولورك، أجرى السير تيرينس أول عملية زرع قلب ورئة مشتركة في أوروبا، وفي عام 1991 مُنح لقب فارس لمساهماته في الجراحة والطب. وكان تقاعد في منتصف التسعينيات قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مدينة أكسفورد.