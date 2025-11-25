السودان يرد على الإمارات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في البلاد

قال السفير معاوية عثمان خالد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، بأن حكومة السودان تؤكد رغبتها الصادقة وعزمها الأكيد على إحلال سلام عادل وشامل في البلاد، سلام يصون سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه الكريم في العزة والكرامة ورد الحقوق، على نحو ما جاء في خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للقيادات العسكرية.

وأوضح فى تصريح أن حكومة السودان ظلّت منفتحة على جميع المبادرات الجادة والهادفة لإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا آل دقلو الإرهابية بدعم عسكري وسياسي واسع من دولة الامارات، وبإسناد من بعض دول الجوار.

وشدد في تصريحه على أن الإمارات، بمواصلتها شن حرب عدوانية شاملة على السودان، لا يمكن أن تكون طرفاً أميناً في أي جهد ولصناعة السلام والاستقرار، مطالباً إياها بوقف تدخلاتها فوراً، ووقف دعمها للمليشيا الإرهابية التي تستخدمها لقتل السودانيين وترويعهم وتدمير موارد البلاد ومؤسساتها.

وجدد ترحيب السودان بمساعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الرامية لإحلال السلام العادل في السودان.

وثمّن الطرح الذي قدمه سموه خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي يعكس التزام المملكة الشقيقة بدعم الشعب السوداني وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وأكد سيادته استعداد حكومة السودان للانخراط البناء في هذا المسار بما يقود إلى سلام عادل ومستدام.

سونا