الأمن السيبراني في قطر تحذر: مكالمات احتيالية تنتحل صفات جهات مزودة لخدمات الاتصالات

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من تزايد المكالمات الاحتيالية التي تنتحل صفات جهات مزودة لخدمات الاتصالات مؤخراً، حيث يطلب المتصل رمز التحقق OTP، وذلك بهدف الدخول إلى الحساب وتنفيذ عمليات تنتهك خصوصية البيانات الشخصية للمستخدم، بالإضافة إلى احتمالية تنفيذ عمليات اضافية بهدف النصب والاحتيال.
وأوصت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني – في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس – بعدم مشاركة رمز التحقق مع اي شخص، والتحقق دائماً من هوية المتصل.
كما توفر هيئة تنظيم الاتصالات خدمة تتيح ظهور اسم الجهة على هاتفك للمساهمة في الحد من محاولات الاحتيال.
