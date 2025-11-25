انت الان تتابع خبر نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "سيزور نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، مايكل ريغاس، تركيا والعراق و"إسرائيل" في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، وسيتوقف في إسطنبول وبغداد وأربيل والقدس".وتؤكد زيارة نائب الوزير ريغاس، وفق البيان، "التزام الولايات المتحدة بتعزيز الاستقرار والأمن والحرية الدينية والازدهار في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان، ان "ريغاس سيقود وفد الولايات المتحدة في تركيا للاحتفال بالذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول. وسيحضر نائب الوزير اجتماعات مع نظرائه الأتراك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، كما سيلتقي بالبطريرك المسكوني برثلماوس الأول".

وفي العراق، سيلتقي نائب الوزير مع مسؤولين عراقيين، ويقوم بجولة في المرافق الدبلوماسية الأميركية، ويفتتح القنصلية العامة الجديدة في أربيل، بحسب البيان.

وأتمت الخارجية، بالقول: "وتهدف زيارة نائب وزير الخارجية إلى إسرائيل إلى تأكيد العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة في حين تعمل على تعزيز المرافق الدبلوماسية".