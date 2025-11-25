شكرا لبحثكم عن خبر تزامناً مع يوم المحاسبة العالمي شركة انفوسوفت تشارك في فعاليات جامعة الأحقاف وجامعة العرب لتأهيل طلابهم لسوق العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلام الشركة شاركت شركة انفوسوفت لتقنية المعلومات في فعاليات اليوم العالمي للمحاسبة التي قامت بها جامعة الأحقاف وجامعة العرب في مباني كلياتهم ضمن خطتها لتأهيل الطلاب الجامعيين وصقل مهاراتهم بالمشاركة في يوم المحاسبة العالمي بالمكلا . وشملت جلسة حوارية جمعت خريجي جامعة الأحقاف من الاعوام السابقة بهدف تعريف طلاب الكلية بإحتياجات سوق العمل وكيفية استغلال الوقت في جانب التطوير التقني والمهني . وقد كان لشركة انفوسوفت لتقنية المعلومات حضورا ايجابيا في الفعالية قدمت من خلاله عرضا لحلولها وانظمتها ودعمها لطلاب المحاسبة وربطهم بمهارات سوق العمل وشاركت انفوسوفت في تكريم اوائل طلاب قسم المحاسبة دعماً للطلاب المتميزين بالجامعة . وتاتي هذه المشاركة ضمن حضور انفوسوفت المتكرر في الفعاليات الاكاديمية والمعارض الجامعية لتعزيز شراكتها مع طلاب المحاسبة والمهتمين بالمجال المالي والتقني . وكذلك شاركت انفوسوفت في فعاليات جامعة العرب بجناح تعريفي في كلية العلوم الادارية والمقامة داخل مبنى الكلية ،وقدم فريق انفوسوفت خلال الجناح شرحا مباشرا لحلول الشركة وانظمتها المحاسبية وتقنيات نقاط البيع مع ابراز دورها في تمكين الطلاب وربطهم بمهارات سوق العمل . وشهد الجناح حضور كبير وتفاعل إيجابي من قِبل طلاب الكلية والزوار المهتمين بالتعرف على الحلول التي تقدمها انفوسوفت للقطاعات المختلفة . وجاءت هذه الخطوات امتدادا لشركة انفوسوفت في المشاركة في أروقة الجامعات والحضور لمعارضها وفعالياتها الاكاديمية المتواصلة .

