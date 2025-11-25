شكرا لبحثكم عن خبر 16 ركناً للطاقة الشمسية في قلب عدن مول استعداداً للمؤتمر الوطني الأول للطاقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتواصل في ساحة عدن مول، اليوم، أعمال التحضير المكثف لاستكمال تجهيز أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر الوطني الأول للطاقة، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق المؤتمر صباح غداً الأربعاء تحت شعار "نحو وطنٍ متعافٍ بطاقة مستدامة".

وذكرت اللجنة التحضيرية، أن الساحة تشهد حركة نشطة من قبل الفرق الفنية والجهات المشاركة، حيث يجري العمل على تجهيز 16 ركنًا مخصصًا للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، والتي ستعرض أحدث التقنيات والحلول والمشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة، بهدف إبراز مساهمة القطاع الخاص في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وتعمل الفرق على تركيب الهياكل الداخلية للأجنحة، وتعليق اللوحات التعريفية، وتجهيز الشاشات التفاعلية، إلى جانب توزيع المجسمات والعروض الفنية التي ستُقدَّم لزوار المعرض.

وأكدت اللجنة أن إقامة هذا المعرض تأتي كجزء من رؤية المؤتمر لخلق مساحة تفاعلية تجمع الحكومة، وشركات الطاقة، والمبتكرين، والجهات المانحة، وتتيح لهم استعراض التقنيات الحديثة والحلول العملية التي تدعم إصلاح قطاع الطاقة والانتقال نحو الطاقة المتجددة في بلادنا.

ومن المتوقع أن يحظى المعرض باهتمام واسع من وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي والطاقة، لما يمثله من خطوة مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي والترويج لمشاريع الطاقة النظيفة التي يستعد المؤتمر للإعلان عنها.