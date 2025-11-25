شكرا لبحثكم عن خبر جامعة حضرموت تنظم ندوة دولية حول الممارسات الصحفية في عصر التطوير التكنولوجي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حضرموت/ هيثم الزعبي

نظّمت رئاسة جامعة حضرموت، صباح اليوم، في قاعة التطوير الأكاديمي، الندوة الدولية حول الممارسات الصحفية في عصر التطوير التكنولوجي، وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/ محمد سعيد خَبَش، وعدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.

أدار الندوة الأستاذ الدكتور/ عبدالله بابعير، أستاذ اللغة العربية بجامعة حضرموت، حيث قدّم المشاركون خلالها أربع أوراق بحثية علمية تناولت قضايا إعلامية معاصرة مرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية في مهنة الصحافة.

واستُهلّت الجلسات بالورقة الأولى بعنوان:

"دور الإعلام الرسمي في مكافحة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي"

قدّمها الدكتور/ شفيق إيكوفان، أستاذ التعليم العالي في علم الإعلام والاتصال بجامعة مولود معمري – الجزائر.

تلتها الورقة الثانية بعنوان:

"الصحافة الرقمية والتحول من المطبوعة إلى الإلكترونية واستراتيجية النجاح"

قدّمها الدكتور/ أديب الشاطري، أستاذ الصحافة الإلكترونية المشارك بجامعتي عدن وحضرموت.

أما الورقة الثالثة فجاءت تحت عنوان:

"مستقبل الصحافة الرقمية في ظل الذكاء الاصطناعي وتفانيه – رؤية استشرافية"

قدّمها الأستاذ الدكتور/ خزيم الخالدي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة اليرموك الأردنية، ومدير إذاعة جامعة اليرموك.

واختُتمت الندوة بالورقة الرابعة بعنوان:

"الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات الرقمية والمشهد الإعلامي الجديد… مستقبل الصحافة والعلاقات العامة"

قدّمها الدكتور/ مختار الدين أحمد، أستاذ مشارك وعميد كلية الاتصال التطبيقي بجامعة الوسائط المتعددة – ماليزيا.

وشهدت الندوة نقاشات علمية مستفيضة بين الحاضرين والمشاركين، تطرّقت إلى دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل الممارسات الإعلامية، والتحديات المتعلقة بالالتزام بالأخلاقيات المهنية في ظل التطور الرقمي المتسارع.

واختُتمت الفعالية بجملة من التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز البحث العلمي في مجالات الإعلام الرقمي، وتشجيع التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير برامج التعليم الإعلامي.