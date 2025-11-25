يامال يثير ذعر منافسيه: اقتربت من استعادة مستواي

أثار لامين يامال مهاجم برشلونة ذعر منافسيه بالحديث عن اقترابه من استعادة مستواه بعد فترة صعبة.

وعانى يامال من إصابة أبعدته عن صفوف برشلونة، ولم يقدم الأداء المنتظر، لكنه تعافى، ويسير على الطريق الصحيح لاستعادة مستواه المذهل.

وصنع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً هدفين في انتصار برشلونة 4-0 على أتلتيك بلباو في أول عودة للفريق إلى كامب نو بعد غياب ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وسجل يامال ستة أهداف، بجانب ثماني تمريرات حاسمة في 12 مباراة بجميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.

ويحل برشلونة ضيفاً على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، إذ يملك الفريق سبع نقاط من أربع مباريات في المركز 11.

وكتب يامال في حسابه في إنستغرام: “أشعر بأنني أستعيد مستواي مرة أخرى، وبحيوية، وباستعادة تركيزي، ولا يوجد ما يمنعني من أن أكون من أنا”.

