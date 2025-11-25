- 1/2
- 2/2
أثار لامين يامال مهاجم برشلونة ذعر منافسيه بالحديث عن اقترابه من استعادة مستواه بعد فترة صعبة.
وعانى يامال من إصابة أبعدته عن صفوف برشلونة، ولم يقدم الأداء المنتظر، لكنه تعافى، ويسير على الطريق الصحيح لاستعادة مستواه المذهل.
وصنع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً هدفين في انتصار برشلونة 4-0 على أتلتيك بلباو في أول عودة للفريق إلى كامب نو بعد غياب ما يقرب من ثلاثة أعوام.
وسجل يامال ستة أهداف، بجانب ثماني تمريرات حاسمة في 12 مباراة بجميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.
ويحل برشلونة ضيفاً على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، إذ يملك الفريق سبع نقاط من أربع مباريات في المركز 11.
وكتب يامال في حسابه في إنستغرام: “أشعر بأنني أستعيد مستواي مرة أخرى، وبحيوية، وباستعادة تركيزي، ولا يوجد ما يمنعني من أن أكون من أنا”.
الشرق
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر يامال يثير ذعر منافسيه: اقتربت من استعادة مستواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.