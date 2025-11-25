اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

يامال يثير ذعر منافسيه: اقتربت من استعادة مستواي

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • يامال يثير ذعر منافسيه: اقتربت من استعادة مستواي 1/2
  • يامال يثير ذعر منافسيه: اقتربت من استعادة مستواي 2/2

أثار لامين يامال مهاجم ذعر منافسيه بالحديث عن اقترابه من استعادة مستواه بعد فترة صعبة.
وعانى يامال من إصابة أبعدته عن صفوف برشلونة، ولم يقدم الأداء المنتظر، لكنه تعافى، ويسير على الطريق الصحيح لاستعادة مستواه المذهل.
وصنع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً هدفين في انتصار برشلونة 4-0 على أتلتيك بلباو في أول عودة للفريق إلى كامب نو بعد غياب ما يقرب من ثلاثة أعوام.
وسجل يامال ستة أهداف، بجانب ثماني تمريرات حاسمة في 12 مباراة بجميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.
ويحل برشلونة ضيفاً على في اليوم الثلاثاء، إذ يملك الفريق سبع نقاط من أربع مباريات في المركز 11.
وكتب يامال في حسابه في إنستغرام: “أشعر بأنني أستعيد مستواي مرة أخرى، وبحيوية، وباستعادة تركيزي، ولا يوجد ما يمنعني من أن أكون من أنا”.
الشرق

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر يامال يثير ذعر منافسيه: اقتربت من استعادة مستواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا