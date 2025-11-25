اتهامات بانتهاكات واسعة في الفاشر ومساع دبلوماسية لإنهاء الحرب

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، مؤكدة أن شهادات ناجين ووثائق ميدانية تشير إلى ارتكاب انتهاكات واسعة خلال السيطرة على المدينة أواخر الشهر الماضي. وأوضح التقرير أن الفظائع شملت إعدام عشرات الرجال العزل، واغتصاب النساء والفتيات، واحتجاز مدنيين مقابل فدية، بينما أظهرت شهادات شهود عيان وجود «مئات الجثث» في الشوارع والطرق المؤدية إلى المدينة.

وفي موازاة الاتهامات الحقوقية، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن تحقيق السلام يتطلب الحفاظ على سيادة السودان ووحدته، مشددة على التزام الحكومة بسلام شامل وعادل ينهي الحرب الدائرة ويستجيب لتطلعات الشعب.

مسار السلام

وقال وكيل وزارة الخارجية، السفير معاوية عثمان خالد، إن بلاده منفتحة على المبادرات الجادة الرامية إلى إنهاء الصراع، مضيفاً أن الحكومة ترحب بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم مسار التسوية.

وأشار إلى أن الطرح الذي قُدم خلال لقاءات دولية رفيعة المستوى يعكس التزاماً بدعم السودان في الوصول إلى حل مستدام، مؤكداً استعداد الحكومة للانخراط البنّاء في المسارات المطروحة لتحقيق سلام دائم.

تعقيدات المشهد

وفي الوقت الذي تعلن فيه جهات عدة عن مبادرات لوقف النار، تتزايد الخلافات بين القيادات المتحاربة داخل البلاد. فقد أعلن قائد قوات الدعم السريع عن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل آلية مراقبة، بينما أكد قائد الجيش رفضه لأي تسوية تُعيد هذه القوات إلى المشهد السياسي أو تجعلها جزءاً من ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وتتزامن هذه المواقف المتباينة مع تحذيرات دولية من استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، وتأكيدات أميركية بضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف، إضافة إلى تحذيرات من مستويات المجاعة والنزوح التي «لا مثيل لها» وفق وصف مسؤولين دوليين.

جرائم حرب

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن ما يقع في الفاشر يرقى إلى جرائم حرب، وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي. وأشارت إلى أن تصاعد العنف ضد المدنيين يستوجب تحركاً عاجلاً لمنع المزيد من الانتهاكات، معتبرة أن تجاهل هذه الحقائق يسهم في إطالة أمد المأساة.

ووفق شهادات جمعها باحثو المنظمة من 28 ناجياً تمكنوا من الفرار، فإن الهجمات شملت إطلاق النار على مجموعات من الرجال، والاعتداءات الجنسية الممنهجة بحق نساء وفتيات أثناء محاولتهن الفرار من المدينة.

وتشير تقارير طبية إلى مقتل مئات المدنيين خلال اقتحام المدينة، بينما تقول منظمة الصحة العالمية إن عدداً كبيراً قُتل داخل منشآت طبية خلال الهجوم. ويأتي ذلك في سياق حرب مستمرة منذ أبريل 2023 تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليوناً، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

