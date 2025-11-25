اعتقال 4 مشتبه بهم في سرقة متحف اللوفر

وقالت المدعية العامة لور بيكويو، التي يتولى مكتبها الإشراف على التحقيق، إن الموقوفين الجدد وهم رجلان وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاما وينتمون إلى منطقة باريس. ولم يكشف البيان الصادر عن النيابة تفاصيل الأدوار المشتبه بها لكل منهم في عملية السرقة، إلا أن القانون يتيح للشرطة احتجازهم لمدة تصل إلى 96 ساعة لاستكمال الاستجوابات.
ورغم التقدم في التحقيقات، لم تُستعد حتى الآن أي من القطع المسروقة، التي تضم مجموعة نادرة من المجوهرات التاريخية، من بينها قلادة من الماس والزمرد أهداها نابليون للإمبراطورة ماري لويز، إضافة إلى قطع أخرى مرتبطة بالملكتين ماري أميلي وهورتنس في القرن التاسع عشر، إلى جانب تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع باللؤلؤ والماس.
