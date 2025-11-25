ولي العهد وملك الأردن يستعرضان هاتفيا التطورات الإقليمية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.



