وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
