ورأس الأمير خالد بن سلمان وفد المملكة المشارك في الاجتماع.
وتسخر دول الخليج كافة قدراتها الشاملة وتنسيقها وتطويرها وتكاملها كقدرات جماعية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر والتهديدات الحالية أو المستقبلية، وهو الأمر الذي يعد غاية استراتيجية لدول المجلس منذ نشأتها، وفقاً لموقع مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت دول الخليج أنها خطت خطوات ملموسة في سبيل تحقيق التكامل العسكري ومتطلباته عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (المنامة، ديسمبر 2000م)، ووضع الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجانب وضع البرنامج الزمني لاستكمال وتفعيل مجالات العمل العسكري المشتركة، ووضع الأسس والقواعد واللبنات والمقومات الرئيسة له، فضلاً عن تحديد الأولويات وتوحيد المفاهيم، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات والقدرات المتوفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي الخليجي في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.