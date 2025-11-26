«الأرصاد»: أمطار محتملة طوال الأسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)



توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة حتى نهاية الأسبوع، حيث تشهد الدولة، امتداد منخفض سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز أن تشهد الدولة انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم، بينما يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار، حتى نهاية الأسبوع.

وتفصيلاً، توقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصةً غرباً، مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما توقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس السبت غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.