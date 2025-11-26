حاكم رأس الخيمة: توسيع الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه وفد من مجلس الأعمال الياباني.

ورحب سموه بالقنصل الياباني والوفد المرافق، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة الفرص التي توفرها رأس الخيمة لازدهار أعمال الشركات، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال الياباني في دعم العلاقات الاقتصادية، وترسيخ حضور الشركات اليابانية في رأس الخيمة والدولة.

وأكد سموه أن رأس الخيمة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى الانفتاح على الاقتصادات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.

وأوضح سموه أن الإمارة تواصل التزامها بتوفير مناخ اقتصادي تنافسي أمام الشركات ورواد الأعمال، وطرح فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسيتها ويحفز نموها.

وأشاد سموه بالدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

من جانبهم، عبر جون إيمانيشي وأعضاء وفد مجلس الأعمال الياباني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنين دعمه المستمر لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.