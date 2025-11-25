توقعات أممية بارتفاع الجوع في شمال نيجيريا

حذر تقرير جديد صادر عن برنامج الغذاء العالمي من أن شمال نيجيريا يتجه نحو مستويات غير مسبوقة من الجوع بحلول عام 2026، مدفوعا بالتصاعد الحاد في الهجمات التي تشهدها المناطق الريفية. وأفاد التقرير بأن الوضع الأمني المضطرب يعمق انعدام الأمن الغذائي، ليجعل البلاد في صدارة أكثر الدول تأثرا بالأزمة على مستوى القارة.

وبحسب التقديرات الأممية، من المتوقع أن يعاني نحو 35 مليون شخص من الجوع الشديد خلال العام المذكور، في أعلى رقم تسجله الوكالة منذ بدء أعمال الرصد في نيجيريا. ويشمل ذلك مستويات متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، خصوصا في ولاية بورنو، التي تواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وتفاقمت الأزمة الغذائية في نيجيريا نتيجة التخفيضات الكبيرة في المساعدات الدولية، عقب تقليص التمويل الأمريكي للبرامج الإنسانية، وهو ما انعكس على قدرة برنامج الأغذية العالمي على مواصلة عملياته بكامل طاقته. وأعلنت الوكالة الأممية أنها استنزفت مواردها المخصصة للمساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة منذ ديسمبر الماضي، مما دفعها إلى تعليق جانب من مساعداتها في غرب ووسط أفريقيا.