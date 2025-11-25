شاهد بالصورة.. مشجعة الهلال السوداني الحسناء “سماحة” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مثيرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة للممثلة ونجمة السوشيال ميديا سماحة صلاح مكي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء التي اشتهرت بحبها وتشجيعها فريق الهلال, ظهرت بإطلالة وصفها المعلقون بالمثيرة للجدل. وأشعلت الحسناء التعليقات داخل الصورة التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور الذي انقسم ما بين متغزل في الإطلالة وما بين منتقد لها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

