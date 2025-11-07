مدير الاستثمار في Bitwise: أفضل خزائن العملات المشفّرة هي التي “تفعل شيئًا صعبًا”

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - قال مات هوغان، مدير الاستثمار في شركة Bitwise، إنّ شركات الخزائن الرقمية بحاجة إلى سلوك الطريق الأصعب إذا أرادت التميّز في سوق مزدحم؛ وإلا، فإن المستثمرين سيكونون أفضل حالًا بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بدلًا من ذلك.

في منشور على منصة X يوم الأربعاء، كتب هوغان:

“أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت خزينة رقمية تستحق الاهتمام هي أن نسأل: هل تفعل شيئًا صعبًا؟”

وأضاف:

“شراء أصل مشفّر ووضعه في الميزانية العمومية لم يعد أمرًا صعبًا كما كان في السابق. إذا كان هذا هو كل ما تفعله الخزينة الرقمية، فأنت أفضل حالًا بامتلاك صندوق ETF. هذا ينطبق حتى لو كانت تقوم بالتحصيص (staking)، لأن صناديق الـETF الآن تقوم بذلك أيضًا.”

تُقدّم شركة Bitwise مجموعة من صناديق الـETF المرتبطة بالعملات المشفّرة، بما في ذلك صندوق سولانا (SOL) الذي يتيح التحصيص.

المصدر: Matt Hougan

عوامل تميّز الخزائن الرقمية

يرى هوغان أن هناك عدة طرق يمكن لخزائن الأصول الرقمية أن تبرز من خلالها، مثل المشاركة في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi) عبر القروض الذكية أو استراتيجيات توليد الدخل مثل بيع عقود الخيارات المغطاة على الأصول المشفّرة.

“ليست كل هذه الأفكار جيدة بالضرورة، ولن يتقن الجميع تنفيذها، لكنها بالتأكيد ليست تافهة. وإذا تم تنفيذها جيدًا، فهناك فرصة أن تتم مكافأتها”، قال هوغان.

“في المقابل، الخزائن التي تتبع نهجًا كسولًا بالاكتفاء بالشراء والاحتفاظ ستتداول بسعر أقل من قيمة أصولها الأساسية.”

“استراتيجي” نموذج يستحق المتابعة

وأشار هوغان إلى أن شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور، المعروفة بشرائها الضخم للبيتكوين “تفعل شيئًا صعبًا”.

تُعد الشركة أكبر خزينة عملات رقمية في العالم، إذ تمتلك نحو 641,205 بيتكوين بقيمة تتجاوز 66 مليار دولار.

“تمتلك مايكروستراتيجي بالفعل 64 مليار دولار من البيتكوين مقابل 8 مليارات دولار من الديون، وهي تُصدر ديونًا إضافية مقابل هذا المركز. ليس من السهل إدارة 56 مليار دولار من حقوق الملكية بالبيتكوين. حاول أن تجمع هذا المبلغ داخل هيكل شركة دون ديون الأمر صعب جدًا.”

وأضاف هوغان أن هذه الوضعية تتيح للشركة بيع سندات قابلة للتحويل أو أسهم مميزة لشراء المزيد من البيتكوين، ما قد يسمح لها بالتداول بعلاوة في ظروف سوقية معينة.

المصدر: Matt Hougan

تزايد عدد الشركات التي تضيف البيتكوين إلى ميزانياتها بشكل كبير هذا العام، إذ رصد تقرير صادر عن Bitwise في أكتوبر 48 حالة جديدة في الربع الثالث فقط، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تمتلك بيتكوين إلى 207 شركة تحتفظ معًا بأكثر من مليون عملة بيتكوين بقيمة تتجاوز 101 مليار دولار.

لكن تقارير أخرى أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت بعض هذه الشركات تلجأ إلى العملات المشفّرة كوسيلة دعائية لإنقاذ ميزانياتها أو رفع أسعار أسهمها مؤقتًا.

ووفقًا لتقرير جديد من CoinGecko، تشهد أسهم الشركات التي تتجه إلى هذا النموذج قفزة في الأيام العشرة الأولى من إعلانها، لكنها غالبًا تتراجع بسرعة بعد ذلك.

واختتم هوغان بالقول:

“في النهاية، خزائن العملات الرقمية ليست سوى شركات. الشركات الجيدة تُكافأ لأنها تفعل الأمور الصعبة بإتقان مع مرور الوقت، أما الشركات السيئة التي تحاول الثراء بسهولة، فستنال العقاب. هذا ينطبق أيضًا على عالم الخزائن الرقمية.”