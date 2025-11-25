شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تخطف الأضواء لحظة وصولها لإحياء حفل بإحدى القاعات بسيارتها “لاند كروزر” الفارهة والرجال يتزاحمون ويقفون لإستقبالها

خطفت الفنانة السودانية, المعروفة فهيمة عبد الله, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة وصول المطربة الشابة لقاعة فرح ستغني فيه بسيارتها الفارهة. وظهرت فهيمة, وهي تقود سيارة “لاند كروزر”, فخمة وفارهة, وأكد بعض المتابعين أن الفنانة كان تمتلك سيارة “بوكسي”, قامت بتغييره بهذه السيارة الفخمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

