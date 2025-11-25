الهند: إلغاء وتأخير رحلات بمطار دلهي بعد ثوران بركان في إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الهندية إنه تم إلغاء ما لا يقل عن 7 رحلات جوية دولية وتأخرت أكثر من 10 رحلات دولية أخرى في مطار دلهي اليوم الثلاثاء، بسبب تأثير سحب الرماد الناجمة عن ثوران بركان في إثيوبيا على عمليات شركات الطيران في الهند، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا.

وألغت الخطوط الجوية الهندية 13 رحلة منذ أمس الاثنين. يشار إلى أن سحب الرماد التي سببها ثوران بركان هايلي جوبي في إثيوبيا مؤخرا أثرت على عمليات تشغيل الرحلات الجوية في الهند، وتشير تقارير إلى أن السحب تتحرك نحو الأجزاء الغربية من البلاد.

وقالت السلطات المحلية الإثيوبية أمس الاثنين، إن بركان هايلي جوبي الخامد منذ فترة طويلة ثار في شمال البلاد مطلع الأسبوع، مرسلا سحب الرماد عبر البحر الأحمر. وأوضحت السلطات أن البركان الواقع في منطقة عفر الإثيوبية ثار صباح أمس الأول الأحد، مما تسبب في تغطية قرية أفديرا المجاورة بالرماد والغبار. وكان مركز تولوز الاستشاري لرماد البراكين ومقره فرنسا قد أبلغ أيضا عن ثوران البركان، الذي تم رصده عبر صور الأقمار الاصطناعية.