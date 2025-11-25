حكومة غرب كردفان والمقاومة الشعبية على خطوط التماس لتفقد جنود الفرقة 22 مشاة بالابيض

- 1/2
وقف الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الوالي بالإنابة الأستاذ إبراهيم يوسف عبدالرحمن، برفقة لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، اليوم على عدد من الدفاعات المتقدمة لجنود الفرقة 22 مشاة بالأبيض .
حيث قدمت المقاومة الشعبية دعم عيني للجنود المرابطين في الخطوط الأمامية برعاية رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية اللواء ركن م. احمد ابراهيم ازيرق .
وحيا الوالي بالإنابة رجال القوات المسلحة، وخصّ ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 22 بتحية نقلها باسم والي الولاية اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد وأعضاء حكومته، مشيداً بثباتهم في المواقع المتقدمة ووصفهم بأنهم من ركائز الصمود في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
كما أكد الوالي بالانابة أن اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية ظلت تواصل دعمها اللوجستي والبشري للقوات المسلحة منذ الوهلة الأولى، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مواقع الفرقة 22 مشاة بابنوسة ودعم عملياتها المقبلة.
العقيد محمد شريف أوكير ممثل الفرقة 22 مشاة بابنوسة، أوضح خلال الزيارة أن القوات في جاهزية تامة لمواصلة عملياتها، مثمناً الدور المبكر والفاعل للمقاومة الشعبية في الاستجابة لنداء القيادة والمشاركة في الخطوط الأمامية.
ومن جانبه أكد ممثل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الاستاذ علي إسماعيل حمودة، أن القوات المسلحة والتشكيلات المساندة تمثل خط الأمان في معركة الكرامة، مشيداً بصمود الفرقة 22 وجهود حكومة الولاية في تذليل العقبات ورفع مستوى التدريب والتأهيل.
وأضاف أن المقاومة الشعبية حاضرة في مختلف المحاور دعماً وإسناداً، موجهاً رسالة لقيادة الفرقة مفادها أن الاستعدادات في أعلى مستوياتها وان اللقاء سيكون قريباً.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
