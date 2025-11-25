تقرير: تشديد اقتصاديات التعدين مع بلوغ الهاشريت مستوى قياسياً وتراجع سعر البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:47 مساءً - تشهد ربحية صناعة تعدين البيتكوين ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع المنافسة على الشبكة وتراجع الإيرادات.

يتعرض المعدّنون لضغط جديد مع وصول معدل الهاش وهو مقياس لقدرة المعالجة المُخصَّصة لتأمين شبكة البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 1.16 زيتا-هاش/ثانية في أكتوبر، في وقت انخفض فيه سعر البيتكوين (BTC) نحو 81 ألف دولار مطلع نوفمبر، وفقاً لتقرير صادر عن The Miner Mag.

انخفضت أسعار الهاش، التي تقيس إيرادات المعدّنين مقابل كل وحدة قوة تعدين، إلى أقل من 35 دولاراً لكل تيراهاش، لتتراجع دون متوسط 45 دولاراً لكل PH/s الذي أبلغت عنه شركات التعدين العامة. هذا الهبوط يضع عدداً من المشغّلين بالقرب من نقطة التعادل.

وأشار التقرير إلى أن فترات استرداد تكلفة أجهزة التعدين تجاوزت 1,200 يوم، في حين تستمر تكاليف التمويل بالارتفاع عبر القطاع، مما يزيد الضغط المالي.

ويأتي هذا الانكماش بعد ربع ثالث مستقر نسبياً، بلغ فيه متوسط سعر الهاش حوالي 55 دولاراً لكل PH/s بدعم من تداول البيتكوين بالقرب من 110 آلاف دولار. لكن ازدياد المنافسة على الشبكة وهبوط السعر مطلع نوفمبر دفعا ربحية التعدين إلى أضعف مستوياتها تاريخياً.

كما تزامن هذا الضغط مع ارتفاع كبير في اقتراض المعدّنين، مدفوعاً بموجة من السندات القابلة للتحويل منخفضة الفائدة خلال الربع الماضي.

ورغم تسريع المعدّنين انتقالهم نحو قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية القدرة (HPC)، يشير التقرير إلى أن إيرادات هذه الخدمات ما تزال غير كافية لتعويض الانخفاض الحاد في دخل التعدين.

أسهم المعدّنين ترتفع بعد توقعات J.P. Morgan

على الرغم من تدهور الأساسيات الاقتصادية للقطاع، ارتفعت أسهم أكبر 10 شركات تعدين مدرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت CleanSpark و Cipher Mining و IREN مكاسب مزدوجة الرقم يوم الاثنين.

جاءت الزيادة عقب مذكرة بحثية من J.P. Morgan رفعت فيها السعر المستهدف لأسهم هذه الشركات، مشيرةً إلى زيادة كبيرة في صفقات HPC والخدمات السحابية طويلة الأجل.

وقالت المؤسسة إن سعر سهم Cipher تراجع بنحو 45% من ذروته، مما يوفر نقطة دخول جذابة، وأضافت أن الشركة “مهيّأة جيداً” لتوقيع المزيد من الصفقات مع مستأجري مراكز HPC.

وفي نوفمبر، وقّعت IREN صفقة خدمات سحابية قائمة على معالجات GPU بقيمة 9.7 مليارات دولار لمدة خمس سنوات مع مايكروسوفت، تتيح للأخيرة الوصول إلى معالجات Nvidia GB300 في مراكز بيانات IREN.

من ناحية أخرى، خفّضت J.P. Morgan توقعاتها لـ Marathon Digital و Riot، مشيرةً إلى أن انخفاض سعر البيتكوين وزيادة أعداد الأسهم المتداولة يضغطان على مخزوناتهم الكبيرة من العملات.

ارتفاع أسهم المعدّنين تزامن أيضاً مع تعافٍ طفيف في سعر البيتكوين، الذي ارتفع نحو 2% خلال اليوم الماضي ليتداول حول 89 ألف دولار بحسب بيانات CoinGecko وقت كتابة التقرير.