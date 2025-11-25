اليابان.. هيئة الخدمات المالية ستُلزم منصّات التشفير باحتياطيات مسؤولية لتعويض المستخدمين

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:47 مساءً - ستُ要求 هيئة الخدمات المالية في اليابان FSA منصّات تداول العملات المشفّرة بالاحتفاظ باحتياطيات مالية مخصّصة لتحمّل المسؤوليات، كجزء من إجراءات جديدة لحماية المستخدمين من الاختراقات أو الأحداث غير المتوقعة، وفق ما ذكرته صحيفة نيكِّي يوم الاثنين.

وبحسب التقرير، ستُعدِّل الهيئة معاييرها المفروضة على الشركات المحلية لتشمل آليات تُمكّنها من تعويض المتضرّرين سريعًا في حال حدوث خرق أمني أو أي حادث آخر مشابه. وأشارت الهيئة إلى سلسلة الاختراقات الأخيرة التي طالت منصّات عالمية باعتبارها أحد دوافع التغيير.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس النظام المالي وهو هيئة استشارية تابعة لـ FSA تقريرًا بهذا الشأن بعد اجتماعه يوم الأربعاء، يتضمّن توصية بإلزام شركات الكريبتو بتأسيس صناديق احتياطية للمسؤولية.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير تفيد بأن الهيئة تخطط لمراجعة القواعد التي قد تسمح للبنوك بشراء وحيازة أصول مشفّرة. وتظل اليابان من أكثر الدول التي تشهد تركّزًا عاليًا للمستخدمين، إذ سُجّل فيها نحو 12 مليون حساب كريبتو حتى فبراير الماضي، رغم أن عدد سكانها يبلغ 123 مليونًا فقط.

إطلاق أول عملة مستقرة مُقوَّمة بالين الياباني

بعد سنوات من وضع إطارٍ يسمح بإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالين، قامت شركة التكنولوجيا المالية JPYC، ومقرها طوكيو، بإطلاق العملة في أكتوبر. وقالت الشركة إن عملة JPYC مدعومة بنسبة 1:1 عبر ودائع مصرفية وسندات حكومية.

في عام 2022، حظرت الجهات التنظيمية اليابانية إصدار العملات المستقرة من قبل جهات غير مصرفية، لكن هيئة FSA أشارت في أغسطس الماضي إلى إمكانية الموافقة على أول عملة مستقرة مرتبطة بالين بحلول 2026.

وتعمل بعض أكبر المؤسسات المالية في البلاد مثل مجموعة Mitsubishi UFJ المالية، وSumitomo Mitsui Banking Corp، وMizuho Bank على تطوير منصّة إصدار العملات المستقرة الخاصة بها، Progmat، منذ عام 2023، وتُدرس إطلاق عملاتها المستقرة.

كما أعلنت مجموعة Monex، وهي شركة مالية يابانية أخرى، أنها تفكّر أيضًا في إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالين.