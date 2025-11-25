تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-11-2025

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح بدوره في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي.