تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-11-2025

انخفض سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جيد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 379.75$، ليستهدف مستوى المقاومة 409.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد