انت الان تتابع خبر السامرائي والفياض يبحثان مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات وملفات المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السامرائي، التقى رئيسَ هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وجرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والملفات التي تفرضها المرحلة المقبلة على القوى الوطنية".

وتناول اللقاء، بحسب البيان، "أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، وتنسيق الجهود بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها بما يخدم المواطن ويعزز المسار السياسي في البلاد".