تكنولوجيا: IKEA تطلق قريبًا سماعات بلوتوث جديدة بتصاميم ملونة وجذابة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت IKEA عن ثلاثة سماعات ذكية جديدة باسم Solskydd، والتي صممت بالتعاون مع Tekla Evelina Severin، المعروفة باسم Teklan. وأوضحت الشركة أنها سعت لتقديم منتجات عملية لا يشعر المستخدمون بالحاجة لإخفائها.

تأتي سماعات Solskydd بشكل دائري وتتوافر بثلاثة أحجام: صغيرة (8 بوصة)، متوسطة (11 بوصة)، وكبيرة (18 بوصة). تدعم جميع النسخ الاتصال عبر البلوتوث، مما يتيح تشغيل الموسيقى أو البودكاست من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب المحمول.

كما يمكن ربط عدة سماعات معًا لتجربة صوتية أكثر غمرًا، بالإضافة إلى دعم ميزة Spotify Tap، التي تسمح للمستخدمين باستئناف الموسيقى بسرعة أو إنشاء قائمة تشغيل جديدة بناءً على تاريخ الاستماع.

تحتوي النسخة الصغيرة على محرك واحد بقياس 2.5 بوصة يصل صوتها إلى 80.5 ديسيبل، وتتميز بنمط برتقالي مربعات، ويمكن تعليقها على الحائط أو وضعها على سطح مستو باستخدام القاعدة المرفقة. وتعتبر هذه النسخة الوحيدة المحمولة في المجموعة، حيث توفر عمر بطارية يصل إلى 25 ساعة.

أما النسخة المتوسطة، فتحتوي على مكبر صوت 1 بوصة ووفر 4 بوصة، لتصل أقصى قوة صوتية إلى 83.6 ديسيبل. وتأتي هذه النسخة بسلك كهربائي، وتتميز بخطوط خضراء وبنية وبيج مائلة، ويمكن تعليقها أو وضعها بشكل مستقل.

النسخة الكبيرة تحتوي على مكبر صوت 1 بوصة واثنين من ويفرات 3 بوصة، لتصل قوة الصوت إلى 93.6 ديسيبل. وهي نسخة سلكية يجب تركيبها على الحائط، وتغطيها قماش برتقالي محكم الملمس، ويمكن ربطها مع شاشة. تحتوي جميع سماعات Solskydd على أزرار على الغلاف البلاستيكي الخارجي، بينما توفر النسختان الأكبر حجمًا ثلاثة أوضاع EQ. كما أعلنت الشركة عن نسخ بيضاء بسيطة لمن يفضلون التصميم البسيط والمينيمالي.

وفقًا لـ IKEA، ستتوفر سماعات Solskydd الذكية في ديسمبر 2025، ومن المتوقع وصولها إلى الولايات المتحدة في يناير 2026. سيبلغ سعر النسخة الصغيرة 79.99 دولارًا، بينما ستباع النسخة المتوسطة بسعر 99.99 دولارًا، والنسخة الكبيرة بسعر 139.99 دولارًا.

المصدر