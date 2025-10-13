شكرا لقرائتكم خبر التجديد في الرواية.. ندوة حوارية في معرض «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ندوة حوارية بعنوان «بصمة الكتابة والتجديد في الرواية المعاصرة»، استضافت الكاتب والروائي فهد العتيق، بحضور نخبة من المهتمين والزوار.

وتحدث العتيق خلال الندوة عن مفهوم التجديد في الرواية السعودية والعربية، مؤكدا أن التجديد في النص يبدأ من الإيجاز، وأن بساطة اللغة هي المفتاح للوصول إلى العمق والمعنى الحقيقي، وأوضح أن الإبداع يقوم على القدرة على صياغة فكرة مكثفة تعبر عن الإنسان بلغة صافية ومعبرة.

وشدد على أن أهم ما يميز الكاتب هو الأسلوب واللغة، وتلك البصمة الحقيقية التي تترك أثرا لدى القارئ، مشيرا إلى أن الرواية لا تحتاج إلى اختراع متكلف، بل إلى صدق التجربة وتعبير الذات بوعي إنساني متجدد، مبينا أن الفرق بين التجريب والتجديد يكمن في أن التجريب بحث في الشكل والوسيلة، وله علاقة بالمزاج، على حين أن التجديد ضرورة فنية، تتجلى في الرؤية النقدية للكاتب، وقدرته على إعادة بناء لغته وأساليبه بما يعكس تحولات الفكر والمجتمع، دون الوقوع في فخ التكرار أو التقليد.

وأكد أن الرواية الحديثة أصبحت مرآة للتحولات الثقافية والاجتماعية، وأن الكاتب المعاصر مطالب بأن يوازن بين البساطة والعمق، وأن يجعل من لغته جسرا يصل القارئ إلى جوهر الفكرة دون تعقيد أو غموض.

وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي يواصل تقديم برامجه الثقافية الثرية الهادفة إلى تعزيز الحراك الأدبي ودعم التجارب الإبداعية.