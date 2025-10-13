شاهد بالفيديو.. في تصرف أثار ضحكات المتابعين.. معجب يستغل تزاحم الجمهور و”يشفشف” نظارة الفنان أحمد فتح الله أثناء مروره بجانبه في حفل بالدوحة وصديق المطرب يعلق: (معقول على عينك يا تاجر؟)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بتفاعل واسع وسخرية كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل جماهيري للفنان الشاب أحمد فتح الله, أقيم بالعاصمة القطرية, الدوحة. وأظهر الفيديو شاب من أحد معجبي الفنان قام بخطف نظارة “البندول”, أثناء مروره بجانبه مستغلاً التزاحم الكبير من الجمهور الكبير الحاضر. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بتعليقات ساخرة, وكان أبرز المعلقين الفنان عثمان بشة, صديق “البندول”, الذي كتب ساخراً: (معقول على عينك يا تاجر؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

