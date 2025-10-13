سعر ودام (WDAM) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 13-10-2025

قفز سعر سهم شركة مهارة للموارد البشرية (1831) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 5.24 ريال، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 5.24 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 5.93 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد