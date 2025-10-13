شكرا لقرائتكم خبر «من الهواية إلى النجومية.. رحلة الشباب السعودي في عالم الفن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، استضافت ندوة «من الهواية إلى النجومية: رحلة الشباب السعودي في عالم الفن»، الفنان السعودي إبراهيم الحجاج، وتناولت المسيرة الفنية للفنان وتحولاته الإبداعية من الكوميديا إلى الدراما، وانعكاسات المشهد الثقافي الجديد على تجارب الفنانين السعوديين الشباب.

وتحدث الحجاج عن بداياته في الكوميديا الارتجالية قبل انتقاله إلى الدراما عبر أعمال محلية، مبينا أن تصنيفات النقاد لا تحدد هوية الفنان بقدر ما تفعل التجربة نفسها، مؤكدا أن البيئة الثقافية في المملكة اليوم تتيح للشباب فرصا واسعة للإنتاج والإبداع بفضل منظومة الدعم المؤسسي والتمكين التي يعيشها القطاع الفني.

ورأى أن المملكة تشهد مرحلة تاريخية من الحراك الثقافي والفني، تتجلى في تنوع المنصات وتعدد فرص التعليم والإنتاج والتمويل، مشيرا إلى أن هذا الزخم انعكس على جودة الأعمال السعودية التي باتت تحصد جوائز عالمية في السينما والمسرح والأدب.

وتطرقت الندوة إلى العلاقة بين الأجيال الفنية، إذ شدد الحجاج على احترامه للفنانين الكبار ودورهم في تأسيس المشهد الفني، معتبرا أن الاختلاف بين الأجيال طبيعي ويغذي تطور الفنون.

وناقش مع الحضور مستقبل الكوميديا السعودية، والتجارب الجديدة في السينما، وإمكانية تأسيس أكاديميات لتدريب المواهب الشابة في التمثيل والإخراج، مؤكدا أن الشباب السعودي اليوم يملك القدرة على تحويل الفن إلى مسار مهني مزدهر داخل منظومة الاقتصاد الإبداعي الوطني.