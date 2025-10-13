شكرا لقرائتكم خبر معرض «الرياض تقرأ» يناقش انتقال القراءة من الورق إلى الشاشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تقيمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، ندوة بعنوان «من طفولة الكتب إلى طفولة الشاشات»، تناولت واقع القراءة في المجتمع السعودي، وتحولها في ظلِ التطور التقني، بمشاركة خبير استطلاعات الرأي العام سعود الغامدي، وإدارة نورة الرومي من المركز السعودي لاستطلاعات الرأي «سكوب».

واستعرض الغامدي نتائج دراسة ميدانية شملت 1489 مشاركا من مختلف مناطق المملكة، هدفت إلى التعرف على عادات القراءة لدى السعوديين وتأثير التقنية في سلوكهم القرائي، وأظهرت النتائج أن تصفح الجوال يشغل 23% من وقت الفراغ، فيما يقضي 63% من المستخدمين أوقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن متوسط القراءة الأسبوعي 5 ساعات، بينما تتفوق الإناث في الميل إلى القراءة بنسبة 34%، وتتصدر المدينة المنورة مناطق المملكة بمعدل 57%.

وبينت الدراسة أن 62% من الأسر تمتلك أقل من 30 كتابا في المنزل، وأن أسعار الكتب تشكل عائقا لدى نصف المشاركين.

كما أظهرت أن الترفيه الرقمي يستحوذ على 28% من وقت الأطفال، وأن 36% فقط قرأوا كتابا خلال العام الماضي، مع تفضيلهم القصص المصورة والحكايات.

وأكدت النتائج وجود علاقة بين قراءة الوالدين لأطفالهم واستمرار عادة القراءة، إذ أظهرت أن 75% ممن قرئ لهم في طفولتهم يقرؤون اليوم لأبنائهم.

كما أبدى 80% من أولياء الأمور قلقهم من تراجع مهارات القراءة لدى الأطفال، داعين إلى تعزيز العلاقة بالكتاب منذ الصغر من خلال مبادرات تثقيفية تحفز الأسرة على القراءة.