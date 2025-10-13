سعر سهم إعمار للتطوير (EMAARDEV) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-10-2025

اكتسى سعر سهم مجموعة صافولا (2050) باللون الأخضر في آخر جلساته، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.31 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 28.38 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد