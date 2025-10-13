شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تشارك بلغة برايل في معرض الكتاب بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين رفوف الكتب وزوار المعرض، حضرت لغة الإحساس لتروي قصة مختلفة في جناح جامعة الملك عبدالعزيز بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، حيث امتزجت المعرفة بالتقنية، وبرزت لغة برايل كجسر يربط القراءة بالجميع دون استثناء.

عرضت الجامعة خلال مشاركتها مجموعة من إصداراتها العلمية والمعرفية، ووضعت أمام كل كتاب لوحات تعريفية بلغة برايل، مما أتاح للزوار من ذوي الإعاقة البصرية فرصة التعرف على محتوى الكتب بسهولة.

كما قدّمت الطالبة أروى الزهراني من كلية الحاسبات مشروعها التطبيقي “نقطة”، وهو تطبيق تعليمي تفاعلي لتعلم لغة برايل بطريقة مبسطة ومجانية، يوفر دروسا واختبارات وتقييما مستمرا لأداء المتعلم، إلى جانب لوحة مفاتيح افتراضية للأحرف العربية بلغة برايل تساعد في حفظ اللغة وتطبيقها.

وجاءت هذه المشاركة لتسلط الضوء على مبادرات الجامعة في دعم التقنيات التعليمية وتبني مشاريع طلابية تسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى المعرفة.