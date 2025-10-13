تمويل ضخم بدون تحويل راتب.. عرض خاص بمزايا فريدة للمواطنين والمقيمين في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة جديدة نحو توسيع خيارات التمويل داخل المملكة، أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن إتاحة برنامج تمويل شخصي مرن يصل إلى مليوني ريال سعودي، متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وذلك دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري، ويأتي هذا العرض ضمن حرص الشركة على تقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة تمويل مريحة وسريعة.

مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

يتيح البرنامج العديد من المزايا التمويلية المرنة التي تناسب مختلف الفئات العاملة في المملكة، وتشمل:

إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية دون تأخير.

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يراعي الضوابط الشرعية في جميع مراحله.

عدم اشتراط تحويل الراتب للاستفادة من التمويل الشخصي.

هامش ربح تنافسي يناسب جميع شرائح العملاء.

إيداع فوري لمبلغ التمويل في حساب العميل بعد الموافقة.

إمكانية التسوية المبكرة للتمويل دون تعقيدات.

نظام إعفاء من المديونية في بعض الحالات الخاصة.

خطط سداد ميسّرة ومرنة تصل إلى خمس سنوات حسب الدخل الشهري للعميل.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي

أتاحت الشركة السعودية للتمويل طريقتين للتقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب:

عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال تعبئة نموذج الطلب بشكل إلكتروني سهل وسريع. أو عن طريق زيارة أحد فروع الشركة المنتشرة في مدن المملكة وتقديم المستندات المطلوبة يدويًا.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

وضعت الشركة مجموعة من الشروط الواضحة التي تضمن الشفافية وتناسب الجميع، وهي:

يجب أن يكون عمر العميل السعودي أو المقيم لا يقل عن 21 عامًا.

التمويل متاح للعاملين في جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي هو 3 أشهر.

للعاملين في القطاع المصرفي يشترط مرور 6 أشهر على الأقل في الوظيفة الحالية.

أما موظفو القطاع الخاص أو المقيمون، فيشترط أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 12 شهرًا.

ويهدف هذا البرنامج إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفة سواء لتغطية الالتزامات الشخصية أو المشروعات الصغيرة أو النفقات الطارئة، مع تقديم تجربة تمويل آمنة وسريعة تدعم الاستقرار المالي للأفراد.

وتواصل الشركة السعودية للتمويل دورها الريادي في دعم الأفراد داخل المملكة من خلال تقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة وتسهم في تعزيز الثقة في قطاع التمويل المحلي.