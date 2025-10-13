تطورات مفاجئة في الحالة الجوية.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الأمطار في هذه المناطق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) استمرار فرص هطول الأمطار خلال اليوم وغدًا على عدد من مناطق جنوب وغرب المملكة العربية السعودية، تشمل مرتفعات عسير وجازان والباحة، إضافة إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأكد المركز أن الحالة المطرية الحالية ما زالت مستمرة بنطاق محدود، مع توقعات بانحسارها التدريجي بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، خصوصًا على المرتفعات الجنوبية وأجزاء من جنوب المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه التوقعات تستند إلى مخرجات النموذج العددي السعودي، الذي يُظهر استمرار الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة قبل أن تبدأ بالضعف تدريجيًا مع تحسّن نسبي في الأجواء خلال منتصف الأسبوع.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن فرص الأمطار ستكون متفاوتة الغزارة على المناطق المذكورة، وقد تترافق مع نشاط في الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، خصوصًا أثناء هطول الأمطار أو عند تشكّل الضباب في ساعات الصباح الباكر.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى متابعة مستجدات الطقس عبر القنوات الرسمية التابعة له، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المنتشرة عبر مواقع التواصل، كما شدّد على أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الطرق الجبلية والمنحدرات التي قد تشهد جريان السيول أو تجمعات مائية نتيجة استمرار الأمطار.

وأضاف المركز أن الأجواء خلال نهاية الأسبوع من المتوقع أن تكون مستقرة نسبيًا في معظم مناطق المملكة، مع بقاء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء محدودة من الجنوب الغربي، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نهارًا والانخفاض ليلًا خاصة في المناطق الجبلية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن المتابعة المستمرة لتحديثات النماذج المناخية ضرورية لتحديد مدى تطور الحالة الجوية خلال الأيام القادمة، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتنبيهات والتعليمات الرسمية، خاصة في ظل التقلبات الجوية الموسمية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة من العام.