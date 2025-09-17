 هشام ماجد يكشف مفاجأة لجمهور اللعبة 5.. ماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:46 مساءً - روّج الفنان هشام ماجد لأحداث الجزء الخامس لمسلسل "اللعبة"؛ إذ شارك محبيه ومتابعيه عبْر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، صورة من أحد مشاهد العمل، وظهر فيها أبطاله ونجومه وهم في حالة من الترقُّب.

وكشف التعليق الذي أرفقه هشام ماجد بالصورة، عن وجود مفاجآت جديدة بالجز ء الخامس؛ إذ أشار إلى أن أحداثه سوف تكون بها جرعة مكثفة من الرعب؛ قائلاً: "الخامس رعب، إن شاء الله".

أبطال مسلسل "اللعبة"

مسلسل "اللعبة" من بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ. ومن إخراج معتز التوني. وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه؛ حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020، وعقب نجاحه تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان: "ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث بعنوان: "اللعب مع الكبار" عام 2022. والجزء الرابع بعنوان: "دوري الأبطال" عام 2023.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول صديقيْ الطفولة: "وسيم" والذي يجسّد شخصيته الفنان "شيكو"، وشخصية "مازو" والذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، ويدخلان معاً في منافسات متصاعدة من التحديات الغريبة والطريفة؛ للفوز بجوائز مالية ضخمة، في إطار من المغامرة والضحك.

https://www.instagram.com/p/DOsxXrnDIjx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOsxXrnDIjx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOsxXrnDIjx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"برشامة" عمل سينمائي منتظَر لـ هشام ماجد

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر الفنان هشام ماجد عرض أحدث أفلامه "برشامة"، وتتناول قصته أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي، ويقدّم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعب ريهام عبد الغفور شخصية مُعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكلّ الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة العمل: باسم سمرة، طه دسوقي، حاتم صلاح، فاتن سعيد، وعدد من ضيوف الشرف. والعمل من تأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب. إخراج خالد دياب.

https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك قراءة.. هشام ماجد يكشف تفاصيل مكالمة لا تُنسى مع الزعيم عادل إمام

عمل درامي سابق

جديرٌ بالذكر، أن الفنان هشام ماجد قد نافس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "أشغال شقة جداً" والذي حقق نجاحاً جماهيرياً ضخماً؛ حيث تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي"، والذي يجسّد شخصيته هشام ماجد، وزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تجسّد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

المسلسل بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، إنتصار، آية سماحة. ويأتي المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب. ومن إخراج خالد دياب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».