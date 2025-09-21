أحمد سعد وأصاله يتألقان في احتفالات اليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - أحيا النجمان أصالة وأحمد سعد، ختام احتفالات سفارة المملكة العربية السعودية بمصر، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

لقاء فني مميز يجمع أحمد سعد وأصالة

شهد الحفل الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي" حضور جماهيري كبير، ورُفع الحفل شعار كامل العدد، وحرص الثنائي على تقديم باقة مميزة من أغانيهما الشهيرة التي قدماها على مدار مشوارهما الفني.

ففي بداية الحفل، صعد أحمد سعد إلى المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم أشهر أغانيه: "وسع وسع"، "بحبك يا صاحبي"، "أخويا"، "مكسرات"، "صدقيني"، "سايرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغاني.

ثم صعدت بعده أصالة على المسرح، حيث قدمت أشهر أغانيها لتشعل تفاعل الجمهور، وأبرزها: "شكرًا، "أكتر"، "عقوبة"، "سؤال بسيط"، "بنت أكابر"، ليعود سعد بعدها إلى المسرح ويشارك أصالة تقديم أغنيتهما الشهيرة "سبب فرحتي"، في أجواء مليئة بالفرح ووسط تفاعل الجمهور.

أغنية سبب فرحتي من أشهر الدويتوهات الغنائية التي حققت نجاح جماهيري كبير وقت طرحها، ومنذ عرضها لأول مره في احتفالات يوم الحب عام 2024حققت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

احتفالات خاصة باليوم الوطني السعودي

يُذكر أن احتفالات السفارة السعودية بمصراستمرت لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع مهرجان "ليالي مراسي" وشارك فيها نجوم الغناء بالوطن العربي، حيث أحيا النجم اللبناني راغب علامة، أولى الحفلات، والذي حمل لافتة كامل العدد، وغنى خلاله أغانيه الشهيرة، وأبرزها: "اللي باعنا"، "في كتير حلوين"، "قلبي عشقها"، "ترقيص"، "طب ليه؟"، "مغرم يا ليل"، "الحب الكبير"، "سهروني الليل"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وأحيا الليلة الثانية، الفنان المصري تامر عاشور، حيث تألق في الحفل بأغانيه الشهيرة ومنها "هيجيني موجوع" والتي طلبها الجمهور أكثر من مرة.

يُشار إلى أنه تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ95، الثلاثاء 23 سبتمبر، بهوية بصرية ولفظية جديدة تحت شعار "عزّنا بطبعنا".

وتستعد كل مناطق المملكة للاحتفال من خلال فعاليات متنوعة تواكب مضمون الهوية الجديدة، فضلاً عن أنشطة ترفيهية تتضمن عروض الألعاب النارية، وحفلات موسيقية وفنية، وعروضًا جوية لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، ومهرجانات ثقافية وفلكلورية، وأنشطة للأطفال والعائلات في الأماكن العامة، فضلاً عن مسابقات فنية ومبادرات تطوعية تعزز روح التعاون والمواطنة.

