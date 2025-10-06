هنا الزاهد بإطلالة لافتة في باريس على هامش أسبوع الموضة.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - لفتت الفنانة هنا الزاهد الأنظار خلال ظهورها الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش فعاليات أسبوع الموضة العالمي، الذي يُعد من أبرز الأحداث التي تجمع أشهر مصممي الأزياء والنجوم حول العالم، حيث تألقت هنا بإطلالتها الأنيقة والجذابة مرتدية فستاناً أسود مشجّراً بتصميم أنثوي جذاب، تميز بفتحة ساق طويلة منحتها مظهراً راقياً وهادئاً في الوقت نفسه.

إطلالة لافتة على هامش أسبوع الموضة بباريس

فضلت هنا الزاهد من الناحية الجمالية، أن تعتمد تسريحة شعر ناعمة وبسيطة، حيث تركت شعرها البني الطويل منسدلاً على كتفيها بانسيابية طبيعية زادت من جاذبية الإطلالة، التي أبرزتها هنا بنشر مجموعة من الصور عبرحسابها بموقع "إنستغرام"، وتفاعل معها آلاف المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها اللافتة، مؤكدين أن الفستان جمع ببراعة بين البساطة والرقي.

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)



قد تحبين قراءة.. 5 عروض بارزة في اليوم الثالث من أسبوع باريس للموضة... لا يسعك تفويتها



وتعد هذه الإطلالة واحدة من أبرز إطلالات هنا الزاهد خلال هذا الأسبوع وذلك على هامش تواجدها هناك لحضور أسبوع الموضة، حيث شاركت جمهورها لحظات مختلفة من رحلتها إلى العاصمة الفرنسية، وظهرت بأكثر من لوك وفستان مختلف كشف عن اهتمام "هنا" الكبير بالموضة والإطلالات المعاصرة خلال الفترة الأخيرة.

مسلسل جديد على المنصات قريباً

وعلى المستوى العمل، تستعد هنا الزاهد لاستئناف نشاطها الفني، حيث تعمل على التحضير لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم "ورد" ينتمي لنوعية أعمال 10 حلقات للعرض على المنصات قبل حلول شهر رمضان 2026 والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج آلاء الغزالي في أولى تجاربها الإنتاجية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي.

يمكنك قراءة أيضاً.. سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدواني

مغامرات أمير كرارة وهنا الزاهد في الشاطر

وتعيش هنا الزاهد حالة من السعادة بعد وصول إيرادات أحدث أفلامها "الشاطر" الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة، إلى 110 ملايين في شباك التذاكر، ويشارك في بطولة الفيلم مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد القس، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حيث يسافر "أدهم"، الذي يجسد دوره أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب، يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره مصطفى غريب، حيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقعة، وفي تركيا، يتعرفان على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحول في مسار الأحداث.

https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنك قراءة أيضاً.. هنا الزاهد لـ"الخليج 365": "كراميلا" بعيدة تماماً عني.. و"الشاطر" تجربة استثنائية



يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد في الدراما، مسلسل "إقامة جبرية" الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي على منصة watch it، وشارك في بطولة العمل: صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي نفسي لا يخلو من التشويق.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».