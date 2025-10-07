مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي، شعبان بلال، أحمد عاطف (غزة، القاهرة)

انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، اجتماعات غير مباشرة بين وفد حركة حماس ووفد الحكومة الإسرائيلية، لتهيئة الترتيبات الأمنية والميدانية، اللازمة لإتمام عملية تبادل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الاتحاد».

وأشارت المصادر إلى افتتاح الجلسة الأولى للاجتماعات بكلمة من الوسيطين المصري والقطري ركزت على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإبرام صفقة تبادل بين الجانبين، مؤكدة أن الاجتماعات ناقشت التفاصيل التقنية المرتبطة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي والتي تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات في غضون 72 ساعة، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ولفتت المصادر إلى أن وفد حماس طالب بضرورة التوصل لاتفاق يقضي بوقف العمليات العسكرية وتحليق الطيران الحربي والاستطلاع والاتفاق على خطوط الانسحاب للجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى، مؤكدة أن الحركة تطالب بمنحها المزيد من الوقت كي تعمل على تجميع الرهائن وجثامين الضحايا العالق بعضها في الأنفاق المستهدفة بمناطق متفرقة في غزة.

وأشارت المصادر إلى وجود مقترح بأن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية تسلم وتسليم الرهائن الإسرائيليين ونقل جثامينهم إلى إسرائيل بالتعاون مع الجانب المصري، موضحة أن النقاشات تجري حول المرحلة الأولى فقط على أن يتم التطرق للمراحل الأخرى للاتفاق في جلسات أخرى.

وعلمت «الاتحاد» أن حركة حماس نقلت مطالبها في اجتماع منفصل إلى الجانب المصري، حيث تتمسك بمناقشة بعض القضايا ضمن إطار وطني فلسطيني، وفي مقدمتها مسألة سلاح الحركة والجهة التي تتولى إدارة قطاع غزة، وكذلك القوات المزمع نشرها بعد وقف إطلاق النار.

واعتبر خبراء ومحللون أن خطة الرئيس الأميركي تُعد تحولاً لافتاً في جهود وقف الحرب وفرصة جديدة لإحياء المسار السياسي المتعثر، مؤكدين أن الخطوات الجارية إيجابية في طريق وقف شامل لإطلاق النار، لا سيما إذا التزمت جميع الأطراف بجدية التنفيذ.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في غاية الأهمية، لكنها مجرد بداية، في ظل عدم وجود خريطة طريق واضحة للسلام النهائي، مما يجعلها نقطة انطلاق لمفاوضات لاحقة، مشددين على ضرورة الالتزام ببنودها.

وقال المحلل السياسي الأميركي، توت بيليت، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن خطة ترامب وموافقة حماس على بعض بنودها تمثلان خطوة أساسية وحاسمة نحو السلام، إذ إن حماس تُدرك أن هناك الكثير من التفاصيل التي يجب حلها، لا سيما فيما يتعلق بالتخلص من أسلحتها، والتنسيق حول التفاصيل الفعلية لتبادل الأسرى.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي الأميركي، إريك هام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حماس وافقت على خطة ترامب، ولكن الأمر كله يتعلق بالتفاصيل، والأهم من ذلك هو التنفيذ، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق بايدن سبق أن توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه سرعان ما انهار.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الخطوة الأخيرة نحو إنهاء الحرب في غزة في غاية الأهمية، مع التأكيد على أنها مجرد بداية، في ظل عدم وجود خريطة طريق واضحة للسلام النهائي، موضحاً أن إسرائيل لا تزال تعارض فكرة حل الدولتين، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المفاوضات.

كما قالت جاكلين هيلمان، أستاذة القانون الدولي، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الخطة الطموحة التي طُرحت في البيت الأبيض تتضمن بنوداً جيدة حول السلام، لكنها تفتقر إلى الضمانات الحقيقية التي تراعي حقوق الفلسطينيين.