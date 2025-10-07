اخبار العالم

إسرائيل ترحل 171 من ناشطي «أسطول الصمود»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

قالت إسرائيل، أمس، إنه جرى ترحيل 171 من ناشطي أسطول المساعدات الذي كان متجهاً إلى غزة لكل من اليونان وسلوفاكيا، وأشارت إلى أن من بينهم ناشطة المناخ جريتا تونبري.
وأضافت أن المُرحّلين يحملون جنسية عدد من الدول، بينها اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد، والمملكة المتحدة.
وأكدت إسرائيل أن 138 ناشطاً من الأسطول ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية.
وأبحر الأسطول المكون من أكثر من 40 سفينة ومركباً الشهر الماضي في اتجاه غزة، على متنه ناشطون دوليون ومساعدات للقطاع الفلسطيني حيث تدهور الوضع الإنساني جراء الحرب المتواصلة منذ عامين. إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت الأسطول، واحتجزت أكثر من 400 شخص كانوا على متنه، وبدأت ترحيلهم اعتباراً من الجمعة.

