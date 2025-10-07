سعر سهم دلالة (DBIS) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 07-10-2025

حلق سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (1211) ارتفاعاً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل مستوى قياسي جديد مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على الدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وقد جاء الارتفاع الأخير لسعر السهم بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 69.55 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد