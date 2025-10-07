الاقتصاد

سعر سهم دلالة (DBIS) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 07-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-07 00:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حلق سعر سهم شركة التعدين العربية (1211) ارتفاعاً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل مستوى قياسي جديد مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على الدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وقد جاء الارتفاع الأخير لسعر السهم بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 69.55 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

