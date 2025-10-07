أمريكيان وياباني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2025

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، اليوم، فوز الأمريكية ماري إي برونكو، ومواطنها فريد رامسديل، والياباني شيمون ساكاجوتشي بجائزة نوبل في الطب لعام (2025)، تقديرًا لاكتشافاتهم المتعلقة بجهاز المناعة. وأكدت جمعية (نوبل) بمعهد كارولينسكا في السويد أن الحائزين على الجائزة، استحقوها نظير اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، حيث "حددوا حراس جهاز المناعة، أي (الخلايا التائية التنظيمية)، التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أجسامنا".

وقال رئيس لجنة (نوبل) أولي كامبي: "إن اكتشافاتهم كانت حاسمة لفهم كيفية عمل الجهاز المناعي، ولماذا لا نصاب جميعًا بأمراض مناعة ذاتية خطرة". وتُعد جائزة نوبل للطب أولى جوائز نوبل التي يُعلن عنها سنويًا، ويحصل الفائز بها على جائزة قيمتها (11) مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل (1.2) مليون دولار.

ومن المقرر إعلان الجوائز الأخرى المتبقية خلال الأيام المقبلة، وتشمل مجالات العلوم والأدب والسلام. وولدت ماري برونكو عام (1961)، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون الأمريكية، وتعمل حاليًا في "معهد بيولوجيا الأنظمة" بمدينة سياتل. أما رامسديل، البالغ من العمر (64) عامًا، فهو من ولاية إلينوي الأمريكية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، ويعمل حاليًا مستشارًا علميًا لدى شركة "سونوما بيوثيرابيوتيكس" للعلاجات الحيوية في سان فرانسيسكو. وحصل شيمون ساكاجوتشي، البالغ من العمر (74) عامًا، على درجة الدكتوراه من جامعة كيوتو في عام (1983)، ويشغل حاليًا منصب أستاذ في جامعة أوساكا باليابان.

وشكلت أبحاث ساكاجوتشي في منتصف تسعينيات القرن الماضي الأساس العلمي للاكتشاف، عندما حدد مجموعة غير معروفة سابقًا من الخلايا المناعية -هي الخلايا التائية التنظيمية- التي تتحكم في استجابة الجهاز المناعي وتمنع حدوث تفاعلات مناعة ذاتية.

وبعد بضع سنوات، اكتشف برونكو ورامسديل أن طفرة محددة في جين (Foxp3) تجعل الفئران أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية. وبعد ذلك بوقت قصير، أثبت ساكاجوتشي أن هذا الجين ضروري لتطور الخلايا التائية التنظيمية ووظيفتها. ومنحت جائزة نوبل للطب في العام الماضي للأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري روفكون، لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق (ميكرو آر.إن.إيه) ومعرفة دوره في تنظيم الجينات.