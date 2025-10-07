سعر البتكوين (BTCUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تحركاته السابقة بتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، لتصل إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي بتلاشي الزخم الإيجابي حول الزوج، ليصطدم بعدها بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي أجبره على الارتداد هبوطاً من جديد.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع حفاظ الزوج على تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط يدعم هذا المسار، مما يعزز من احتمالات امتداد التراجعات خلال الجلسات القادمة ما لم ينجح في اختراق المقاومة المذكورة بثبات.

