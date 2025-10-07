اخبار العالم

«الصليب الأحمر»: مستعدون للمساعدة بملفي التبادل والمساعدات بشأن غزة

0 نشر
0 تبليغ

«الصليب الأحمر»: مستعدون للمساعدة بملفي التبادل والمساعدات بشأن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، عن استعدادها للمساعدة في إعادة الرهائن في غزة إلى إسرائيل، وفي إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش «إن فرقنا جاهزة للعمل وسيطاً إنسانياً محايداً للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم».
وأكدت اللجنة أن «المساعدات الإنسانية يجب أن تُستأنف بطاقتها الكاملة، وأن تُوزَّع بأمان على جميع المحتاجين في أنحاء غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه».
وأوضحت المنظمة الإنسانية أنها سهّلت منذ أكتوبر 2023، إطلاق سراح 148 رهينة و1931 معتقلاً، كما أسهمت في استعادة رفات بشرية».
وأضافت أن «عمليات مماثلة كانت شديدة التعقيد، وتتطلب تخطيطاً دقيقاً على المستويين اللوجستي والأمني».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا