قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة

وقد تسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، القافلة تمهيدًا لبدء عملية التوزيع الفوري على الأسر المستفيدة في مختلف المناطق، في وقتٍ تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بسبب ازدياد موجات النزوح من شمال القطاع إلى محافظتي الوسطى والجنوب.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بهم.
