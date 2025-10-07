القناصل المعينون حديثا يؤدون القسم

تشرّف بأداء القسم أمام وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة، اليوم، كل من: علي بن إبراهيم الحجي، المعين قنصلًا عامًا بمدينة غوانجو بجمهورية الصين الشعبية، والدكتور عبدالله بن ناصر آل داود، المعين قنصلًا عامًا بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، والدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، المعين قنصلًا عامًا بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلين «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص».

حضر مراسم أداء القسم، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، عبدالمجيد السماري.