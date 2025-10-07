ناسداك وإس آند بي 500 يغلقان عند مستويات قياسية جديدة

ارتفع سعر الإيثريوم خلال تداولات اليوم الإثنين وسط طلب ملحوظ على أغلب العملات الرقمية من جانب مؤسسات ومستثمرين مما دفع البيتكوين لبلوغ أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق اليوم فوق 126 ألف دولار.



ودخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه السادس مع استمرار فشل محاولات تمرير مشروع تمويل مؤقت بسبب خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتسبب ذلك في تعذر نشر بيانات اقتصادية مهمة قبل اجتماع الفيدرالي المقرر عقده في أواخر الشهر الحالي.



وفي الاجتماع المرتقب، تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس نتيجة القلق من ضعف سوق العمل.



وخيم التوترات الجيوسياسية على الأسواق بعد أن تقدم رئيس الوزراء الفرنسي "سيباستيان لوكورنو" باستقالته صباح اليوم بعد 24 ساعة فقط من تشكيل حكومته، وعقب أقل من شهر على توليه المنصب، مما عمّق الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.



ارتفاع بيتكوين مدفوع بتدفقات صناديق ETF؛ "تجارة تآكل قيمة العملات الورقية"



أظهرت بيانات من شركة أبحاث الأصول الرقمية SoSoValue أن صافي التدفقات إلى صناديق البيتكوين الفورية الأميركية بلغ 3.24 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في عام 2025.



ويعكس هذا الصعود تجدّد اهتمام المؤسسات الاستثمارية، إذ يسعى المستثمرون إلى التعرّض للبيتكوين عبر أدوات استثمارية منظمة بدلاً من شراء العملات مباشرة.



وتزامنت الزيادة في التدفقات مع تصاعد القلق حيال استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي دخل أسبوعه الثاني.



الإيثريوم



وعلى صعيد التداولات، قفز سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 4707.8 دولار.