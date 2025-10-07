سعر سهم برقان (BURG) يتراجع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 07-10-2025

قفز سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (2223) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 93.90 ريال، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 93.90 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 102.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد